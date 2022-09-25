Екатерина Александрова завоевала титул в Сеуле

Завершился финальный матч турнира категории WTA-250 в Сеуле между россиянкой Екатериной Александровой и представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Отметим, что Александрова победила свою соперницу со счетом 7:6 (7:4), 6:0. Игра продлилась 1 час 25 минут.

Статистика эйсов – 6:3 в пользу россиянки. При этом 24-я ракетка мира допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. У Остапенко три двойные и три реализованных брейка из шести.

Таким образом, Александрова стала победительницей турнира. Этот титул стал для 27-летнего спортсменки третьим в рамках своих выступлений в WTA.