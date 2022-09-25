Самсонова поделилась эмоциями после своей победы в финале турнира в Токио

Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала победный результат в финальном матче турнира в Токио.

Отметим, что в воскресенье, 25 сентября, 30-я ракетка мира обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (7:5, 7:5) и завоевала свой четвертый титул под эгидой WTA.

– Это был непростой матч, передаю поздравления Циньвэнь и ее команде, потому что она играет потрясающе. Серьезно, поздравляю вас, ребята. Сегодня был нервный матч. Мы боролись за каждое очко. Это было тяжело, – цитирует Самсонову пресс-служба ATP.

Добавим, что ранее в своей карьере Самсонова выигрывала турниры в Берлине, Вашингтоне и Кливленде.