Джокович надеется, что Федерер еще вернется на корт

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о возможном возвращении швейцарца Роджера Федерера на корт. Ранее бывшая первая ракетка мира заявил о завершении карьеры.

«Вероятно, большинство людей думают, что этого никогда не произойдет, но всегда есть надежда на то, что Роджер вернется. Так что мы сыграем еще раз», - приводит слова спортсмена зарубежные СМИ.

Напомним, за всю карьеру Роджер Федерер завоевал 103 титула ATP. Швейцарский теннисист восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз побеждал на Australian Open, пять – на US Open, и один – на «Ролан Гаррос».

К слову, Федерер не выходил на корт с 2021 года. Его последним турниром станет Кубок Лэйвера, который пройдет в конце сентября.