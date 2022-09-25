Тиафо обыграл Циципаса и принес досрочную победу сборной мира на Кубке Лэйвера

Подножка Слуцкому от Евсеева! Как «Рубин» проиграл в Ярославле и едва не вылетел из «зоны РПЛ»

Мучительно сложным получается для Леонида Слуцкого попытка сходу вернуться в элитный дивизион из Первой Лиги, куда, напомним, казанский клуб сенсационного угодил по итогам прошлого чемпионата под руководствам этого же тренера.