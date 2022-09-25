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Тиафо обыграл Циципаса и принес досрочную победу сборной мира на Кубке Лэйвера

Встреча продолжалась 1 час 48 минут.
25 сентября 2022 20:32

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса в матче одиночного разряда на Кубке Лэйвера. Встреча завершилась со счетом 10:8. (1:6, 7:6) в пользу грека.

Тиафо четыре раза подал навылет и допустил одну двойную ошибку.

На счету Циципаса - 12 эйсов, одна двойная ошибка и реализовано два брейк-пойнта из трех.

Таким образом, благодаря успеху Тиафо сборная мира одержала досрочную победу в противостоянии с командой Европы - 13:8.

источник: «Советский спорт»
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