Тиафо обыграл Циципаса и принес досрочную победу сборной мира на Кубке Лэйвера

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса в матче одиночного разряда на Кубке Лэйвера. Встреча завершилась со счетом 10:8. (1:6, 7:6) в пользу грека.
Тиафо четыре раза подал навылет и допустил одну двойную ошибку.
На счету Циципаса - 12 эйсов, одна двойная ошибка и реализовано два брейк-пойнта из трех.
Таким образом, благодаря успеху Тиафо сборная мира одержала досрочную победу в противостоянии с командой Европы - 13:8.
источник: «Советский спорт»