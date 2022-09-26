Александрова и Самсонова улучшили свои позиции в рейтинге WTA после своих побед на турнирах

WTA опубликовала обновленной рейтинг организации от 26 сентября.

В топ-10 произошло два изменения: испанка Паула Бадоса вошла в тройку лучших, обойдя эстонскую теннисистку Анетт Контавейт, а представительница Белоруссии Арина Соболенко в свою очередь опередила гречанку Марию Саккари, заняв шестое место.

Лучшими среди россиянок являются Дарья Касаткина (11-е место), Вероника Кудерметова (13), Екатерина Александрова (21) и Людмила Самсонова (23).

Напомним, что Александрова победила на турнире в Сеуле, благодаря чему поднялась на три позиции. Екатерина победила в финале Елену Остапенко (7:6, 6:0)

Самсонова выиграла с соревнованиях в Токио, обыграв в решающем матче представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (7:5, 7:5). Людмила улучшила свои позиции в рейтинге на семь пунктов.

Рейтинг WTA от 26 сентября:

1 (1). Ига Швентек (Польша) – 10180 очков;

2 (2). Онс Жабер (Тунис) – 5090;

3 (4). Паула Бадоса (Испания) - 3934;

4 (3). Анетт Контавейт (Эстония) – 3860;

5 (5). Джессика Пегула (США) – 3501;

6 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3470;

7 (6). Мария Саккари (Греция) – 3176;

8 (8). Кори Гауфф (США) – 3047;

9 (9). Симона Халеп (Румыния) – 3025;

10 (10). Каролин Гарсия (Франция) – 2930;

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) – 2895...

13 (13). Вероника Кудерметова (Россия) – 2561...

21 (24). Екатерина Александрова (Россия) – 1975...

23 (30). Людмила Самсонова (Россия) – 1937...

48 (45). Анастасия Потапова (Россия) – 1076...

52 (53). Анна Калинская (Россия) – 983...

90 (85). Варвара Грачева (Россия) – 694...