Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Тель-Авиве, где может сыграть с Карацевым

Теннисист из России Роман Сафиуллин успешно преодолел барьер первого круга на турнире в Тель-Авиве (Израиль).

В понедельник, 26 сентября, 104-я ракетка мира обыграл представителя Франции Уго Гренье со счетом 3:6, 6:4, 6:2. Матч продолжался 2 часа 4 минут.

В прошедшей встрече россиянин оформил десять подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. У его соперника семь эйсов, три двойных и два реализованных брейка из девяти.

Добавим, что во втором круге Сафиуллин встретится либо со своим соотечественником Асланом Карацевым, либо с Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины.