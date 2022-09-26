14-летний российский теннисист сдал положительный тест на мельдоний

Органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) сообщил, что 14-летний российский спортсмен сдал положительный тест на мельдоний.

Так, как ему меньше 16 лет, организация не имеет права называть его имени. Положительный тест на допинг был сдан на взрослом турнире ITF в январе 2022. ВАДА провело анализ проб А и В.

Так как обвиняемый спортсмен является «защищенным» лицом, он получил дисквалификацию на 9 месяцев с 5 марта до 4 декабря 2022 года.

Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине произошел допинг-скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой. С учетом того, что ей было 15 лет и она сдала положительный тест на запрещенное вещество до начала Олимпиады, ей разрешили продолжить участие на главном турнире четырехлетия.