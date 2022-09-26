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Александрова и Касаткина стали заслуженными мастерами спорта России

Обе спортсменки являются победительницами Кубка Билли Джин Кинг в составе национальной команды.
26 сентября 2022 20:13
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба Министерства спорта России опубликовала имена спортсменов, которые получили звания заслуженных мастеров спорта страны.

Отметим, что в список вошли две теннисистки, входящие в топ-30 рейтинга WTA. Речь идет об Екатерине Александровой и Дарье Касаткиной. В прошедшем году спортсменки помогли сборной России одержать победу в Кубке Билли Джин Кинг.

Также звание ЗМС было присвоено лыжнику Глебу Ретивых, гимнастке Елене Ереминой, а также каратистке Анне Чернышевой.

Напомним, что в данный момент 25-летняя Касаткина является 11-й ракеткой мира. Что касается Александровой, то 27-летняя уроженка Челябинска располагается на 21-й строчке рейтинге WTA.

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