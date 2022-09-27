Карацев не смог выйти во второй круг турнира в Тель-Авиве, проиграв аргентинцу Эчеверри

Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге турнира в Тель-Авиве проиграл аргентинцу Томасу Эчеверри со счетом 2:6, 7:6 (7:0), 4:6.

По хожу игры Карацев десять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из девяти.

На счету победителя было семь эйсов, одна двойная и пять брейков при 13 возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Следующим соперником Эчеверри будет другой теннисист из России Роман Сафиуллин, который в своем матче был сильнее француза Уго Гренье (3:6, 6:4, 6:2).