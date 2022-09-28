Сафиуллин вышел в четвертьфинал в Тель-Авиве, обыграв Этчеверри

Российский теннисист Роман Сафиулин победил представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри во втором круге турнира в Тель-Авиве.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу 104-й ракетки мира. Матч длился один час и 17 минут.

Сафиуллин шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

На счету - Этчеверри шесть эйсов, ни одной двойной ошибки. Он не смог реализовать единственный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал россиянин поборется с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина) - Артур Ридеркнеш (Франция).