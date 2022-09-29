Тренер Аргентины рассказал, что случится, когда Месси завершит карьеру

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони поделился своими эмоциями от новости о завершении карьеры экс-первой ракетки мира Роджера Федерера.

«Когда Федерер объявил о завершении карьеры, все были потрясены, потому что понимали, что больше не увидят его в игре. А сколько из нас хотели бы снова посмотреть его матчи? Это было прекрасно.

То же самое будет с Месси и даже больше, потому что футбол - это еще мощнее. Поэтому мы должны наслаждаться им», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, Федерер 20 раз выигрывал турниры «Большого Шлема». Столько же побед у серба Новака Джоковича. Лидером является испанец Рафаэль Надаль (21).