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Рууд станет участником Итогового турнира ATP в Турине

Ранее на соревнования отобрались испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль.
29 сентября 2022 17:45
автор: Владислав Корегин

Норвежский теннисист Каспер Рууд смог гарантировать себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет с 13 по 20 ноября в Турине.

Отметим, что вторая ракетка мира автоматически квалифицировался на турнир после своей победы над представителем Чили Николасом Джарри (6:2, 3:6, 6:3) в матче второго круга соревнований в Сеуле. Таким образом, стал известен уже третий участник турнира.

Добавим, что ранее на Итоговый турнир отобрались испанец Карлос Алькарас, занимающий первое место в рейтинге ATP, а также его соотечественник Рафаэль Надаль.

источник: «Советский спорт»
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