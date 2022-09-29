Рууд станет участником Итогового турнира ATP в Турине

Норвежский теннисист Каспер Рууд смог гарантировать себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет с 13 по 20 ноября в Турине.

Отметим, что вторая ракетка мира автоматически квалифицировался на турнир после своей победы над представителем Чили Николасом Джарри (6:2, 3:6, 6:3) в матче второго круга соревнований в Сеуле. Таким образом, стал известен уже третий участник турнира.

Добавим, что ранее на Итоговый турнир отобрались испанец Карлос Алькарас, занимающий первое место в рейтинге ATP, а также его соотечественник Рафаэль Надаль.