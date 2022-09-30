Сафиуллин победил Риндеркнеша и вышел в полуфинал турнира в Израиле, где может сыграть с Джоковичем

Российский теннисист Роман Сафиуллин в двух сетах оказался сильнее представителя Франции Артура Риндеркнеша в четвертьфинале турнира в Израиле. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 104-й ракетки мира.

Сафиуллин шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

На счету Риндеркнеша - шесть эйсов, две двойные ошибки и не реализован один брейк-пойнт.

За выход в финал Сафиуллин поборется с победителем пары Новак Джокович (Сербия) - Вашек Поспишил (Канада).