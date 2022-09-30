Джокович победил Поспишила и в полуфинале турнира в Израиле сыграет против Сафиуллина

Сербский теннисист Новак Джокович в двух сетах оказался сильнее представителя Канады Вашека Поспишила в четвертьфинале турнира в Израиле. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу седьмой ракетки мира.

Джокович восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух.

На счету Поспишила - восемь эйсов, две двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из трех.

За выход в финал соревнования в Тель-Авиве Джокович поборется с россиянином Романом Сафиуллиным.