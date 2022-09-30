Джокович - о победе над Поспишилом: Всегда нелегко играть с кем-то, кого ты так сильно уважаешь

Сербский теннисист Новак Джокович дал комментарий после победы над представителем Канады Вашеком Поспишилом в четвертьфинале турнира в Тель-Авиве. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу седьмой ракетки мира.

«Всегда нелегко играть с кем-то, кого ты так сильно уважаешь и любишь, но мы оба профессионалы и хотели победить. Думаю, вы это заметили», - приводит слова спортсмена зарубежные СМИ.

Добавим, что Джокович восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету Поспишила - восемь эйсов, две двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из трех.

За выход в финал соревнования в Тель-Авиве Джокович поборется с россиянином Романом Сафиуллиным.