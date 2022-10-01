Стал известен соперник Медведева на старте турнира в Астане

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет против представителя Испании Альберта Рамоса-Виньоласа в матче первого круга турнира в Астане. Об этом стало известно по итогам жеребьевки соревнований.

Отметим, что в турнире также примут участие первая ракетка мира Карлос Алькарас, Стефанос Циципас из Греции и серб Новак Джокович.

Среди россиян в соревнованиях заявлены Карен Хачанов, Андрей Рублев и Аслан Карацев.

Добавим, что турнир категории ATP-500 в Астане пройдет с 3 по 9 октября.