Джокович обыграл Сафиуллина и вышел в финал турнира в Тель-Авиве

Российский теннисист Роман Сафиулин проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинальном матче турнира в Тель-Авиве.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 в пользу седьмой ракетки мира. Матч длился один час и 34 минуты.

Сафиуллин восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трех.

На счету Новака - семь эйсов, две двойных. Джокович смог реализовать три брейк-пойнта из семи.

В финале экс-первая ракетка мира сыграет с победителем встречи Констан Летьен (Франция) — Марин Чилич (Хорватия).