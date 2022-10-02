СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Джокович обыграл Сафиуллина и вышел в финал турнира в Тель-Авиве

Призовой фонд турнира составляет 949 тысяч долларов.
02 октября 2022 21:52
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Роман Сафиулин проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинальном матче турнира в Тель-Авиве.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 в пользу седьмой ракетки мира. Матч длился один час и 34 минуты.

Сафиуллин восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трех.

На счету Новака - семь эйсов, две двойных. Джокович смог реализовать три брейк-пойнта из семи.

В финале экс-первая ракетка мира сыграет с победителем встречи Констан Летьен (Франция) — Марин Чилич (Хорватия).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Стал известен соперник Медведева на старте турнира в Астане
Соревнования пройдут с 3 по 9 октября.
01.10.2022 11:46
Теннис
автор: Владислав Корегин
Джокович - о победе над Поспишилом: Всегда нелегко играть с кем-то, кого ты так сильно уважаешь
Сербский теннисист переиграл своего соперника со счетом 7:6 (7:5), 6:3
30.09.2022 22:40
Теннис
Джокович победил Поспишила и в полуфинале турнира в Израиле сыграет против Сафиуллина
Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.
30.09.2022 18:47
Теннис
Сафиуллин победил Риндеркнеша и вышел в полуфинал турнира в Израиле, где может сыграть с Джоковичем
Встреча продолжалась 1 час 9 минут.
30.09.2022 16:47
Теннис
Рууд станет участником Итогового турнира ATP в Турине
Ранее на соревнования отобрались испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль.
29.09.2022 17:45
Теннис
автор: Владислав Корегин
Тренер Аргентины рассказал, что случится, когда Месси завершит карьеру
Специалист привел в пример швейцарского теннисиста Роджера Федерера.
29.09.2022 10:19
Теннис
автор: Александр Шульгин
Сафиуллин вышел в четвертьфинал в Тель-Авиве, обыграв Этчеверри
Ранее южноамериканец обыграл другого россиянина Аслана Карацева.
28.09.2022 16:39
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
«Просто у тебя значка ЗМС нет, вот и бесишься». Касаткина - депутату Терюшкову
Касаткина занимает 11‑е место в женском мировом рейтинге,
28.09.2022 16:15
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Карацев не смог выйти во второй круг турнира в Тель-Авиве, проиграв аргентинцу Эчеверри
Матч длился 2 часа 42 минуты.
27.09.2022 16:46
Теннис
автор: Максим Скороходов
Пора «РЖД» вводить санкции против тренеров-немцев! Как «Локомотив» пропустил дома четыре гола от «Урала»
Железнодорожники потерпели в РПЛ четвертое поражение кряду, уступив екатеринбуржцам – 2:4.
«Задержки зарплаты — не оправдание для нас». Резиуан Мирзов — о ситуации в «Химках»
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов после поражения от ЦСКА в 11-м туре РПЛ (1:2) посетовал на детские ошибки и подтвердил финансовые трудности подмосковного клуба.
Дубль Чалова и долговое пике «Химок». Как ЦСКА приблизился к «Зениту» на три очка
В 11-м туре РПЛ армейцы выиграли в Химках 2:1.
Кто круче — Тутберидзе, Карполь или Тарасова? Топ-10 российских тренеров за 30 лет
Серию статей, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает хит-парад выдающихся тренеров, воспитавших за эти годы десятки суперчемпионов.
Покорят ли русские Неваду? Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 61
В ночь на 2 октября пройдет очередной турнир UFC с участием сразу трех российских бойцов. А главным станет поединок американки Маккензи Дерн против китаянки Янь Сяонань. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников бойцовского вечера.
Пациент жив! Как «Бавария» разгромила «Байер» и спасла от увольнения Нагельсманна
В стартовом матче 8-го тура чемпионата Германии чемпион страны с крупным счетом победил «Байер» - 4:0, прекратив разговоры об отставке главного тренера.
Подниматься со дна не придется. Как сборную России по хоккею будут возвращать в международную семью
По итогам голосования на конгрессе ИИХФ в Белеке было решено, что наша и белорусская сборные возобновят участие в чемпионатах мира сразу в элитном дивизионе. Правда, сроки возвращения пока не называются.
«Если завтра война, если завтра в поход…» Кто из спортсменов уже получил повестки в армию
Частичная мобилизация, объявленная Россией на прошлой неделе, с первых дней затронула и большой спорт.
«Еще раз убедились в бразилозависимости питерцев». Валерий Кечинов — о причинах поражения «Зенита» от «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов подвел для «Плеймейкера» итоги кубкового матча, в котором красно-белые разгромили «Зенит» со счетом 3:0.
Вагабов, Романкевич и Тарасов зажгут в Москве! Расклад на поединки «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
30 сентября в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» столкнутся представители смешанных единоборств и звезды поп-ММА. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников турнира.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика