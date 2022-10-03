Надаль вышел на второе место в рейтинге АТР, Медведев четвертый

Испанец Рафаэль Надаль вышел на второе место рейтинга АТР, сообщает пресс-служба организации.

Теннисист набрал 5810 очков и обошел норвежца Каспера Рууда, опустившегося на третью строчку (5645). На вершине по-прежнему обитает 19-летний победитель US Open Карлос Алькарас (6740).

Лучший из россиян - Даниил Медведев - четвертый (5065), а Андрей Рублев - девятый (3345).

Напомним, Надаль является рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого Шлема» (21). Превзойти его по этому показателю из действующих игроков может только Новак Джокович (20). Также 20 побед и у Роджера Федерера, но швейцарец недавно объявил о завершении своей карьеры.