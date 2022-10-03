Кирьос уверен, что сможет выиграть Australian Open благодаря поражению от Хачанова на US Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, как на него повлияло поражение от россиянина Карена Хачанова в четвертьфинале US Open.

«Мое поражение на US Open от Хачанова подлило масла в огонь. Это дополнительная мотивация перед Открытым чемпионатом Австралии по теннису в январе. Теперь мне просто нужно дождаться Australian Open-2023, но я просто хочу сохранить свою форму, так, как я играю, я хочу продолжать в том же духе. Я делаю все правильно, поэтому определенно думаю, что смогу выиграть турнир «Большого шлема», - цитируют спортсмена австралийские СМИ.

Напомним, что по ходу Открытого чемпионата США Кирьос дважды подряд играл с россиянами. В 1/8 финала австралийцу удалось взять верх над Даниилом Медведевым, но уже в следующей стадии Хачанов выбил его из розыгрыша.

Карен является серебряным призером Олимпийских игр в Токио в мужском одиночном разряде.