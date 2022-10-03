Александрова победила Азаренко в матче первого круга турнира в Остраве

Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира в Остраве победила белорусскую теннисистку Викторию Азаренко со счетом 6:4, 4:6, 6:2.

По ходу игры Александрова сделала 12 эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из 13 брейк-поинтов.

Азаренко не подавала навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла четыре гейма на подаче соперницы, имея 13 возможностей.

Добавим, что во втором круге Александрова может сыграть со своей соотечественницей Дарьей Касаткиной, если та пройдет британку Эмму Радукану.