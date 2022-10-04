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Хачанов вышел во второй круг турнира в Астане

Россиянин является полуфиналистом US Open.
04 октября 2022 11:10
автор: Александр Шульгин

Российский теннисист Карен Хачанов преодолел первый круг турнира АТР в Астане.

В своем первом матче спортсмен обыграл американца Максима Кресси. Встреча продолжалась один час и 31 минуту и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу россиянина, который семь раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

На счету его соперника девять эйсов, семь двойных ошибок и ни одного реализованного брейка при одной попытке.

В следующей стадии Хачанов встретится с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) - Оскар Отте (Германия).

источник: «Советский спорт»
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