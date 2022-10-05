Рублев и Алькарас сыграют в выставочном турнире в Абу-Даби

Стал известен список теннисистов, которые примут в выставочном турнире в Абу-Даби.

Он пройдет в столице ОАЭ с 16 по 18 декабря.

Как сообщает официальный сайт соревнований, на кортах в Абу-Даби сыграют первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, третий номер рейтинга норвежец Каспер Рууд, а также Андрей Рублев.

Напомним, что 24-летний россиянин в декабре прошлого года победу победил в финале турнира британца Энди Маррея со счетом 6:4, 7:6 (7:2).

На данный момент Рублев занимает девятое место в мировом рейтинге.