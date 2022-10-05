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Котов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Астане, проиграв Баутиста-Агуту

Матч длился 1 час 36 минут.
05 октября 2022 14:28
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Павел Котов во втором круге турнира в Астане проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агута со счетом 1:6, 6:7 (5:7).

По ходу встречи Котов два раза подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-поинт из трех.

На счету его соперника один эйс, две двойные и три брейка при шести возможностях взять гейм на чужой подаче.

Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал, где может сыграть с первой ракеткой России Даниилом Медведевым, если тот пройдет финна Эмила Руусувуори.

источник: «Советский спорт»
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