Свентек на отказе Томлянович вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

Первая ракетка мира Ига Свентек вышла в следующий круг турнира WTA в Остраве.

Польская спортсменка пробилась в четвертьфинал на отказе Айлы Томлянович из Австралии - 7:5, 2:2.

За время, проведенное на корте, Свентек допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи.

В активе Томлянович один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале Свентек сыграет с победительницей встрече Кэтрин Макнелли (США) — Каролина Мухова (Чехия).