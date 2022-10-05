Циципас обыграл Нарди и вышел в четвертьфинал турнира в Астане

Греческий теннисист Стефанос Циципас в двух сетах оказался сильнее представителя Италии Люка Нарди в 1/8 финала турнира в Астане. Встреча завершилась со счетом 7:6, 7:6 в пользу шестой ракетки мира.

Циципас десять раз подал навылет и допустил две двойные ошибки.

На счету Нарди - четыре эйса, две двойные ошибки и не реализовано два брейк-пойнта.

За выход в полуфинал соревнования Циципас поборется с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) - Хуберт Хуркач (Польша).