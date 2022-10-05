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Джокович - о победе над Гариным: Использовал каждую возможность, которая мне предоставлялась

Серб вышел в 1/8 финала турнира в Астане.
05 октября 2022 19:30

Сербский теннисист Новак Джокович дал комментарий после победы на представителем Чили Кристианом Гариным в матче первого круга турнира в Астане (6:1, 6:1).

«От начала и до конца это было отличное выступление. Я играл так хорошо, как только мог, и использовал каждую возможность, которая мне предоставлялась», - приводит слова седьмой ракетки мира зарубежные СМИ.

Добавим,что Джокович четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Гарина - один эйс.

За выход в 1/4 финала Джокович поборется с голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.

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