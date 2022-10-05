Джокович на русском языке обратился к болельщикам на турнире в Астане

Сербский теннисист Новак Джокович на русском языке поблагодарил болельщиков за поддержку после победы на представителем Чили Кристианом Гариным в матче первого круга турнира в Астане (6:1, 6:1).

«Здравствуйте. Привет, Казахстан! Очень приятно быть здесь с вами. Спасибо за вашу поддержку», - сказал спортсмен на корте.

Добавим,что Джокович четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Гарина - один эйс.

За выход в 1/4 финала Джокович поборется с голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.