Циципас прокомментировал непростую победу над Нарди во втором круге турнира в Астане

Греческий теннисист Стефанос Циципас дал комментарий после победы над представителем Италии Лукой Нарди (7:6 (7:2), 7:6 (7:3)) в 1/8 финала турнира в Астане.

«Я старался выложиться на максимум, старался играть как можно более вариативно, но получалось не так просто, как я планировал в голове. Он усложнил мне жизнь», - приводит слова спортсмена зарубежные СМИ.

Циципас десять раз подал навылет и допустил две двойные ошибки. На счету Нарди - четыре эйса, две двойные ошибки и не реализовано два брейк-пойнта.

За выход в полуфинал соревнования Циципас поборется с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) - Хуберт Хуркач (Польша).