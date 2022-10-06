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Хачанов одержал волевую победу над Чиличем и вышел в четвертьфинал турнира в Астане

Следующим соперником Карена может стать Джокович.
06 октября 2022 11:37
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Астане победил хорвата Марина Чилича со счетом 2:6, 6:3, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 26 минут.

По ходу встречи Хачанов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из семи.

На счету Чилича десять эйсов, пять двойных и три брейка при 15 возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Хачанов вышел в четвертьфинал, где может сыграть с сербом Новаком Джоковичем, если тот пройдет представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа.

источник: «Советский спорт»
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