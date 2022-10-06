Потапова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Монастире, уступив Зиданшек

Российская теннисистка Анастасия Потапова во втором круге турнире в тунисском Монастире проиграла словенке Тамаре Зиданшек со счетом 3:6, 6:3, 2:6.

По ходу встречи Потапова один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-поинтов из 12.

На счету ее соперницы четыре эйса, также семь двойных и 9 брейков при 17 возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Зиданшек вышла в четвертьфинал, где сыграет с француженкой Ализе Корне, победившей британку Харри Дарт (6:3, 6:4).