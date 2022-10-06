Джокович обыграл ван де Зандсхулпа и вышел в 1/4 финала турнира в Астане, где сыграет с Хачановым

Сербский теннисист Новак Джокович оказался сильнее представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа во втором круге турнира в Астане. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу седьмой ракетки мира.

Джокович пять раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

На счету Зандсхулпа - два эйса, три двойные ошибки и не реализовано два брейк-пойнта.

За выход в полуфинал соревнования Джокович поборется с россиянином Кареном Хачановым. Игра состоится 7 октября.