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В Москве отменили Кубок Кремля-2022

Соревнования в этом году не состоятся.
06 октября 2022 17:34
автор: Александр Шульгин

Запланированный ранее в российской столице Кубок Кремля-2022 не состоится.

«Департамент спорта города Москвы и Оргкомитет международного теннисного турнира «Кубок Кремля» приняли совместное решение не проводить международный теннисный турнир «Кубок Кремля», запланированный на 16-23 октября 2022 года.

Предполагается, что до конца года будут организованы серии международных теннисных турниров в Москве, включая соревнования с участием легенд отечественного тенниса и наших молодых спортсменов, являющихся лидерами мировых рейтингов в своих возрастных категориях», - приводит «Профиль» заявление организаторов турнира.

Напомним, в настоящее время проведение международных теннисных соревнований в России и Белоруссии запрещено.

Сами спортсмены продолжают участие в других соревнованиях, но выступают под нейтральным флагом.

источник: Федерация тенниса России (ФТР)
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