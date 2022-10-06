Кудерметова победила Фрех и вышла в четвертьфинал турнира в Тунисе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в двух сетах оказалась сильнее представительницы Польши Магдалены Фрех во втором круге турнира в Тунисе. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

Кудерметова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

На счету Фрех - ни одного эйса, одна двойная ошибка и реализовано два брейк-пойнта из четырех.

За выход в полуфинал Кудерметова поборется с Дианой Парри из Франции. Игра состоится 7 октября.