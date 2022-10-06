Медведев обыграл Руусувуори и пробился в четвертьфинал турнира в Астане

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах оказался сильнее представителя Финляндии Эмиля Руусувуори в 1/8 финла турнира в Астане. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу четвертой ракетки мира.

Медведев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти.

На счету Руусувуори - один эйс, две двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Медведев поборется с испанцем Роберто-Баутиста Агутом.