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Медведев обыграл Руусувуори и пробился в четвертьфинал турнира в Астане

Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
06 октября 2022 18:05

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах оказался сильнее представителя Финляндии Эмиля Руусувуори в 1/8 финла турнира в Астане. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу четвертой ракетки мира.

Медведев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти.

На счету Руусувуори - один эйс, две двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Медведев поборется с испанцем Роберто-Баутиста Агутом.

источник: «Советский спорт»
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