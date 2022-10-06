Джокович о матче с Хачановым: Я знаю, чего ждать, если честно

Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от четвертьфинального поединка против Карена Хачанова на турнире АТР в Астане.

«Ведь я знаю, чего ждать, если честно. Я думаю, что он играет в свой лучший теннис именно в закрытых помещениях, он взял Берси, когда обыграл меня в финале.

Я знаю его стиль, его оружие, так что я просто попытаюсь подготовить себя и продолжу идти дальше. Мое состояние очень хорошее: физическое, ментальное и эмоциональное. Играть хорошо - весело, это доставляет мне удовольствие», - приводит слова серба пресс-служба соревнований.

Напомним, в предыдущем матче Хачанов обыграл хорвата Марина Чилича.

Также борьбу за титул продолжает и Даниил Медведев.