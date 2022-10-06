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Александрова победила Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
06 октября 2022 22:47

Российская теннисистка Екатерина Александрова в двух сетах оказалась сильнее своей соотечественницы Дарьи Касаткиной в 1/8 финала турнира в Остраве. Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:1) в пользу 21-ракетки мира.

Александрова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11.

На счету - Касаткиной один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в полуфинал Александрова поборется с чешкой Терезой Мартинцовой.

источник: «Советский спорт»
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