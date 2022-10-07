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Медведев - о победе над Руусувуори: Счастлив, что мне удалось победить довольно уверенно

Россиянин пробился в четвертьфинал турнира в Астане.
07 октября 2022 08:29

Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий после своей победы над представителем Финляндии Эмилем Руусувуори в матче второго круга турнира в Астане.

«Эмиль - очень жесткий игрок, он может доставить много трудностей лучшим игрокам. Поэтому я счастлив, что мне удалось победить довольно уверенно, это был отличный уровень», - приводит слова спортсмена иностранная пресса.

Добавим, что Медведев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Руусувуори - один эйс, две двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Медведев поборется с испанцем Роберто-Баутиста Агутом.

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