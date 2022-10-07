Рублев уверенно обыграл Маннарино и вышел в полуфинал турнира в Астане

Российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах оказался сильнее представителя Франции Адриана Маннарино в четвертьфинале турнира в Астане. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу девятой ракетки мира.

Рублев четыре раза подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

На счету Маннарино - ни одного эйса, три двойные ошибки и не реализован один брейк-пойнт.

За выход в финал Рублев поборется с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) - Хуберт Хуркач (Польша).