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Рублев уверенно обыграл Маннарино и вышел в полуфинал турнира в Астане

Встреча продолжалась 57 минут.
07 октября 2022 10:25

Российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах оказался сильнее представителя Франции Адриана Маннарино в четвертьфинале турнира в Астане. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу девятой ракетки мира.

Рублев четыре раза подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

На счету Маннарино - ни одного эйса, три двойные ошибки и не реализован один брейк-пойнт.

За выход в финал Рублев поборется с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) - Хуберт Хуркач (Польша).

источник: «Советский спорт»
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