Тартакова - о матче Хачанов - Джокович: Они умеют играть друг против друга. Встреча будет долгой

Известная журналистка Софья Тартакова поделилась ожиданиями от между российским теннисистом Кареном Хачановым и седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем в рамках четвертьфинала турнира в Астане.

«Матч Хачанова против Джоковича будет интересным - они умеют играть друг против друга. Мне кажется, что мы увидим долгий матч и встреча закончится в трех драматичных сетах», - приводит слова Софьи «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча между соперниками состоится сегодня, 7 октября. Игра начнется в 15:00 по московскому времени.