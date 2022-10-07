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Тартакова - о матче Хачанов - Джокович: Они умеют играть друг против друга. Встреча будет долгой

Соперники сойдутся в рамках четвертьфинала турнира в Астане.
07 октября 2022 11:25

Известная журналистка Софья Тартакова поделилась ожиданиями от между российским теннисистом Кареном Хачановым и седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем в рамках четвертьфинала турнира в Астане.

«Матч Хачанова против Джоковича будет интересным - они умеют играть друг против друга. Мне кажется, что мы увидим долгий матч и встреча закончится в трех драматичных сетах», - приводит слова Софьи «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча между соперниками состоится сегодня, 7 октября. Игра начнется в 15:00 по московскому времени.

источник: «РБ-Спорт»
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