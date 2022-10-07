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Корне победила Зиданшек и вышла в полуфинал турнира в Тунисе, где может сыграть с Кудерметовой

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.
07 октября 2022 15:52

Французская теннисистка Ализе Корне в двух сетах оказалась сильнее представительницы Словении Тамары Зиданшек в четвертьфинале турнира в Тунисе. Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (9:7) в пользу француженки.

Корне ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырех.

На счету Зиданшек - два эйса, четыре двойных ошибки и реализовано два брейк-пойнта из 13.

За выход в финал Корне поборется с победительницей матча Диан Парри (Франция) - Вероника Кудерметова (Россия).

источник: «Советский спорт»
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автор: Александр Шульгин
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