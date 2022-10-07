Джокович не пустил Хачанова в полуфинал турнира в Астане

Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале турнира в Астане проиграл сербу Новаку Джоковичу со счетом 4:6, 3:6.

Хачанов по ходу встречи два раза подал навылет, допустив четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из двух.

На счету Джоковича три эйса, одна двойная и три брейка при пяти возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

В полуфинале Джокович может сыграть с другим теннисистом из России Даниилом Медведевым, если он пройдет испанца Роберто Баутиста-Агута.