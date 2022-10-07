Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Монастире, обыграв француженку Парри

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала полуфиналисткой турнира в Монастире (Тунис).

В пятницу, 7 октября, 12-я ракетка мира в двух сетах победила представительницу Франции Диан Парри – 6:4, 6:1. Игра продолжалась 1 час 29 минут.

В прошедшей встрече россиянка оформила восемь эйсов, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. У ее соперницы ни одной подачи навылет, одна двойная и один реализованный брейк из двух.

Отметим, что в полуфинале Кудерметова сыграет против еще одной француженки – Ализе Корне.