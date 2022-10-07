Медведев разгромил Баутиста-Агута в четвертьфинале турнира в Астане

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Астане победил испанца Роберто Баутиста-Агута со счетом 6:1, 6:1.

Игра длилась 1 час 6 минут.

По ее ходу Медведев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть из 14 брейк-поинтов.

Баутиста-Агут эйсов и двойных ошибок не имел, но взял один гейм на чужой подаче при двух на то возможностях.

В полуфинале Медведев сыграет с Новоком Джоковичем, победившим ранее другого россиянина Карена Хачанова.