Александрова вышла в полуфинал турнира в Остраве, где встретится со Швентек

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла чешку Терезу Мартинцову на турнире в Остраве (Чехия) со счетом 6:1, 4:6, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час и 44 минуты.

Россиянка шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету чешки один эйс, пять ошибок на подаче и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В полуфинале Екатерина Александрова встретится с первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Швентек. В другой полуфинальной игре сойдутся чешка Барбора Крейчикова и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Россиянка шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету чешки один эйс, пять ошибок на подаче и один реализованный брейк-пойнт из пяти.В полуфинале Екатерина Александрова встретится с первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек. В другом матче 1/2 финала сойдутся чешка Барбора Крейчикова и представительница Казахстана Елена Рыбакина.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/tennis/news-4846631-aleksandrova-odolela-martincovu-i-sygraet-so-svyontyok-v-polufinale-ostravy.html?utm_source=copypast

Россиянка шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету чешки один эйс, пять ошибок на подаче и один реализованный брейк-пойнт из пяти.В полуфинале Екатерина Александрова встретится с первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек. В другом матче 1/2 финала сойдутся чешка Барбора Крейчикова и представительница Казахстана Елена Рыбакина.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/tennis/news-4846631-aleksandrova-odolela-martincovu-i-sygraet-so-svyontyok-v-polufinale-ostravy.html?utm_source=copypaste