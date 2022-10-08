Рублев уступил Циципасу в полуфинале турнира в Астане

Российский теннисист Андрей Рублев в полуфинале турнира в Астане уступил Стефаносу Циципасу из Греции.

Матч, который длился два часа и восемь минут, завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:3 в пользу шестой ракетки мира.

По ходу матча Рублев шесть раз подал навылет, совершил три двойных ошибки, и выиграл один гейм на подаче соперника, имея шесть возможностей.

На счету Циципаса восемь и два реализованных брейк-поинта из пяти.

В финале грек сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Новак Джокович (Сербия).