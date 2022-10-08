Медведев снялся после второго сета с полуфинального матча с Джоковичем на турнире в Астане

Российский теннисист Даниил Медведев не смог продолжить полуфинальный матч с сербом Новаком Джоковичем на турнире в Астане.

Отметим, что четвертая ракетка мира выиграл первый сет со счетом 6:4. Во втором Медведев уступил - 6:7 (6:8). Россиянин решил отказаться от проведения третьего сета.

В финале турнира Новак Джокович сыграет со Стефаносом Циципасом. Ранее теннисист из Греции победил россиянина Андрея Рублева.

Решающая игра пройдет 9 октября.

Действующим победителем турнира является Квон Сон У из Южной Кореи.