Александрова проиграла Швентек и не смогла выйти в финал турнира в Чехии

Российская теннисистка Екатерина Александрова в полуфинале турнира в Чехии уступила первой ракетке мира Иге Швентек.

Встреча продолжалась два часа 39 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:4 в пользу полячки.

Швентек три раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету россиянки пять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейка из пяти.

В финале турнира Швентек сыграет с хозяйкой соревнований Барборой Крейчиковой.