Грачева уступила бельгийке Бонавентур и не смогла выйти во второй круг турнира в Клуже

Российская теннисистка Варвара Грачева в первом круге турнира в Клуже проиграла бельгийке Яслин Бонавентур со счетом 5:7, 5:7.

По ходу встречи Грачева ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из восьми брейк-поинтов.

На счету ее соперницы два эйса, четыре двойные и пять брейков при семи возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Во втором круге Бонавентур встретится победительницей матча между Эжени Бушар (Канада) и Ангелиной Калининой (Украина).