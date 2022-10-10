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Российская теннисистка Аванесян проиграла венгерке Бондарь в первом круге турнира в Клуже

Матч длился 1 час 16 секунд.
10 октября 2022 17:59
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла в первом круге турнира в Клуже венгерке Анне Бондарь со счетом 4:6, 2:6.

По ходу встречи Аванесян ни разу не подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала два из трех брейк-поинтов.

На счету ее соперницы два эйса, также три двойные и пять брейков при восьми возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Следующим противником Бондарь будет победительница матча Лючия Брондзетти (Италия) - Харри Дарт (Великобритания).

источник: «Советский спорт»
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