Российская теннисистка Аванесян проиграла венгерке Бондарь в первом круге турнира в Клуже

Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла в первом круге турнира в Клуже венгерке Анне Бондарь со счетом 4:6, 2:6.

По ходу встречи Аванесян ни разу не подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала два из трех брейк-поинтов.

На счету ее соперницы два эйса, также три двойные и пять брейков при восьми возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Следующим противником Бондарь будет победительница матча Лючия Брондзетти (Италия) - Харри Дарт (Великобритания).