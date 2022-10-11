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Рахимова обыграла Данилович и вышла во второй круг турнира в Клуже

Матч длился 1 час 33 минуты.
11 октября 2022 13:50
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Камилла Рахимова в первом круге турнира в Клуже победила сербку Ольгу Данилович со счетом 6:2, 6:4.

По ходу встречи Рахимова не подавала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала четыре брейка, имея 12 возможностей выиграть гейм на подаче соперницы.

На счету Данилович шесть эйсов, шесть двойных и один брейк-поинт, который был реализован.

Во втором круге Рахимова сыграет с немкой Юли Нимайер, победившей румынскую теннисистку Ану Богдан со счетом 7:6 (7:5), 6:2.

источник: «Советский спорт»
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